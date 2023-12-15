Впервые в истории Японии звание адмирала получила женщина

Ей стала 57-летняя Нацуэ Кондо, которая до этого в звании вице-адмирала возглавляла училище по подготовке высшего военно-морского командного состава

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Японии приняло решение впервые в истории страны присвоить высшее в ВМС звание адмирала женщине. Ей стала 57-летняя Нацуэ Кондо, которая до этого в звании вице-адмирала возглавляла училище по подготовке высшего военно-морского командного состава. Теперь она станет командующей силами береговой обороны Японии, говорится в сообщении министерства.

В сухопутных и военно-воздушных силах страны женщины до сих пор также ни разу не получали высший генеральский чин.

Министерство обороны Японии осуществляет сейчас программу расширения числа женщин на командных постах в вооруженных силах. К 2025 году на них должно приходиться не менее 5% офицеров и генералов в званиях от майора и выше.

В марте 2018 года капитан первого ранга Рёко Адзума впервые в истории возглавила группу из четырех боевых кораблей, включая крупнейший в Японии вертолетоносец "Идзумо". Сейчас его переделывают в легкий авианосец, который примет на борт истребители-бомбардировщики F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.