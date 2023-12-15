МО: группировка войск "Запад" отразила пять атак ВСУ у Синьковки на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три минометных расчета, а общие потери противника составили "до 40 военнослужащих, танк Т-64, две боевые бронированные машины"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии ВС РФ в ходе ведения активной обороны на купянском направлении отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад в районе населенного пункта Синьковка", - сказал он.

По словам Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены три минометных расчета, а общие потери противника составили "до 40 военнослужащих, танк Т-64, две боевые бронированные машины".