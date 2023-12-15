Орбан заявил, что Венгрия сможет при необходимости остановить прием Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии считает начало переговоров с Украиной "плохим решением" саммита Евросоюза

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Венгрия сможет в случае необходимости остановить процесс вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что считает начало переговоров с Украиной "плохим решением" саммита ЕС, проходящего в Брюсселе, и возражал против его принятия. "Чтобы Украина стала членом Европейского союза, за это должен еще будет проголосовать венгерский парламент. И уже подсчитано, что пока этот вопрос дойдет до национальных парламентов [стран ЕС], потребуется еще около 75 голосований", - сказал глава правительства.