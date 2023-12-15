На Украине завели уголовное дело в отношении депутата пропрезидентской партии

По данным "Радио Свобода", Александр Куницкий летом получил от парламента страны разрешение на краткосрочную рабочую командировку в Израиль, но задержался в ней на три недели вместо четырех дней

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин инициировал уголовное дело против депутата Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Куницкого в связи с подделкой документов для незаконного выезда за границу. Об этом сообщили радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) в офисе генпрокурора.

"Сообщаем, что генеральным прокурором 13 декабря 2023 года внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении [Куницким] уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка официальных документов и их использование - прим. ТАСС)", - заявили в ведомстве.

"Радио Свобода" отмечает, что Куницкий летом 2023 получил от украинского парламента разрешение на краткосрочную рабочую командировку в Израиль, однако задержался в ней на три недели вместо четырех дней. При этом в период отсутствия в стране он был замечен в аэропорту Флориды в США.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как борьба с коррупцией, являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.