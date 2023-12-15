Итальянский политолог заявил, что Украина проигрывает в конфликте

Лучо Караччоло предположил, что страна не сможет вернуть утраченные территории и станет несостоявшимся государством

РИМ, 15 декабря. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский проигрывает в конфликте, а страна не вернет себе утраченные территории. Такое мнение высказал директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло.

"Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него - Украина, которая не вернет себе территории и станет несостоявшимся государством. Она потеряла треть своего населения, многие из них - беженцы, которые не вернутся. Она зависит от США и ЕС, и это будет иметь политические и экономические издержки, особенно для Европы", - сказал он в интервью газете La Stampa. Караччоло добавил, что США "финансировали антироссийские силы на Украине с начала 2000-х годов".

В конце ноября британский еженедельник The Economist опубликовал оценку, согласно которой ситуация вокруг конфликта на Украине сейчас указывает на то, что Россия может одержать в нем победу из-за нерешительности западных союзников Киева.