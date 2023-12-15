Орбан: Венгрия не допустит долговременного финансирования Украины из бюджета ЕС

По словам премьер-министра Венгрии, на саммите ЕС он заблокировал поправку в бюджет сообщества, предусматривающую выделение Украине €50 млрд в течение 2024-2027 годов

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Венгрия не намерена поддерживать представление финансовой помощи Украине из бюджета Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он подтвердил, что на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал поправку в бюджет сообщества, предусматривающую выделение Украине €50 млрд в течение 2024-2027 годов. "Деньги венгров Украине отданы не будут", - сказал глава правительства. Он пояснил, что, по его мнению, в бюджете сообщества в настоящее время "нет денег" на долгосрочную помощь Украине.

Орбан добавил, что Евросоюз вернется в феврале к рассмотрению вопроса о поправках в свой бюджет и оказании финансовой помощи Украине, но если он примет неправильное решение, Венгрия его вновь заблокирует.

Он подчеркнул, что "ясно дал понять, что финансовые последствия этого решения венгры оплачивать не будут". "При необходимости Венгрия применит ручной тормоз. В этом нет никаких сомнений", - сказал Орбан.