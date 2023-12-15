CBS: Израиль уведомил США о планах завершить активную фазу боев в Газе через 2-3 недели

По словам собеседников телеканала, предполагаемое снижение интенсивности боев не подразумевает их полного прекращения

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Израильское руководство уведомило представителей США о планах завершить активную фазу боевых действий в секторе Газа через 2-3 недели. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на двух американских чиновников.

По их информации, израильские власти сообщили коллегам в США о том, что нынешнее наступление, "которое подразумевает масштабную наземную операцию при поддержке массированных ударов с воздуха", должно завершиться "в ближайшие 2-3 недели". По словам собеседников телеканала, предполагаемое снижение интенсивности боев не подразумевает их полного прекращения. Вместо этого израильские силы намерены продолжить удары, сосредоточившись на "преследовании оставшихся руководителей ХАМАС", подчеркнули источники.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.