Армия Израиля заявила об уничтожении одного из штабов ХАМАС в Газе

Израильские военные заняли центр управления и контроля батальона ХАМАС "Эш-Шуджаия"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Израильские военные в ходе операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа уничтожили один из военных командных центров радикалов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска Армии обороны Израиля заняли центр управления и контроля батальона ХАМАС "Эш-Шуджаия". Во время этих действий войска уничтожили террористов и шахту туннеля, использовавшуюся одним из террористов ХАМАС", - говорится в сообщении.

Как отметили в армии, удары по комплексу наносили летательные аппараты ВВС Израиля, танки и инженерные войска. "Кроме того, войска Армии обороны Израиля из 414-го батальона впервые применили беспилотник "Маоз", используя его для обнаружения террористических отрядов в этом районе и нанесения по ним ударов", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, сообщили военные, за последние сутки армия Израиля провела "целенаправленный рейд по объектам террористической инфраструктуры в городе Хан-Юнисе" на юге сектора Газа.

"Войска уничтожили множество террористов и обнаружили шахты туннелей ХАМАС. Во время этого целенаправленного рейда войска нанесли удар по объекту для хранения оружия, используя высокоточный боеприпас "Железное жало". Кроме того, войска обнаружили шахту туннеля, где они нашли мотоциклы, использовавшиеся террористической организацией ХАМАС во время резни 7 октября. Вдобавок истребитель ВВС Израиля нанес удар по военному комплексу, который террористы использовали в качестве укрытия, а другой летательный аппарат нанес удар по трем террористам, пытавшимся атаковать войска Армии обороны Израиля", - проинформировали в пресс-службе.