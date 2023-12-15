Пашинян и Оверчук обсудили вопросы, связанные с разблокировкой коммуникаций Южного Кавказа

Премьер-министр Армении отметил, что правительство республики представило проект "Перекресток мира"

ЕРЕВАН, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на встрече в Ереване обсудили вопросы, связанные с разблокировкой транспортных и экономических коммуникаций Южного Кавказа. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Были упомянуты возможности разблокирования транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе. Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство Республики Армения представило проект "Перекресток мира" и готово разблокировать региональную транспортную инфраструктуру на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности", - отмечается в сообщении.

Стороны обсудили актуальные вопросы армяно-российских отношений в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и РФ, а также темы, связанные с сотрудничеством в формате ЕАЭС.

Оверчук прибыл в Ереван для участия в заседании армяно-российской межправительственной комиссии.