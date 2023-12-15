Венгрия не смогла переубедить ЕС по вопросу о вступлении Украины

Премьер-министр Виктор Орбан считает, что Киев к этому не готов

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что не смог убедить лидеров 26 других стран Евросоюза в нецелесообразности начала переговоров с Украиной о вступлении в сообщество, но у них были свои аргументы.

"Это были долгие и трудные дебаты. В течение восьми часов я убеждал их не делать этого", - рассказал Орбан в утренней программе радиостанции Kossuth. Он отметил, что пытался объяснить своим коллегами на саммите ЕС, проходящем в Брюсселе, что начало переговоров с Украиной - "плохое решение", потому что страна к этому не готова. "Их невозможно было убедить. Они просили меня не препятствовать им", - сообщил премьер.

По его словам, главный аргумент лидеров других стран ЕС заключался в том, что "переговоры будут долгим, затяжным процессом" и речь не идет о вступлении Украины в сообщество в ближайшее время. Однако Орбан не захотел участвовать в принятии этого решения. "Вместо этого я покинул зал", - отметил премьер.