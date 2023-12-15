Белоруссия будет содействовать председательству России в СНГ в 2024 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Белоруссия отмечает растущую важность интеграционных объединений на евразийском пространстве и выражает готовность содействовать председательству России в СНГ в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

"Подтверждаем готовность Белоруссии оказывать всемерную поддержку председательству РФ в СНГ в 2024 году, благодарим российскую сторону за содействие в реализации мероприятий белорусского председательства в ОДКБ", - сказал он.