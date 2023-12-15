В Минске поблагодарили Москву за помощь в эвакуации белорусов из сектора Газа

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил благодарность РФ за помощь в эвакуации граждан страны из зон конфликтов в Судане и секторе Газа.

"Мы высоко ценим поддержку, оказываемую Белоруссии российской консульской службой, в первую очередь в государствах, где отсутствуют белорусские загранучреждения. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность российской стороне [за помощь] в эвакуации белорусских граждан из зон конфликтов. Это касается Судана и сектора Газа", - сказал он на открытии заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

МИД Белоруссии 15 ноября сообщил о том, что Минском в контакте с коллегами из Израиля и Египта и при содействии России и Катара проведена работа по организации вывода 43 белорусских граждан и членов их семей из Газы.