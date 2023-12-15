Белоруссия и РФ ощущают усталость мира от гегемонии одной группы государств

Глава МИД республики Сергей Алейник подчеркнул, что Белоруссия и РФ видят укрепление новых центров силы на глобальном Юге и Востоке

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия ощущают усталость большинства стран мира от гегемонии одной группы государств. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

"Мы ясно ощущаем усталость большинства стран мира от ускользающей гегемонии одной группы государств, несправедливости и агрессивного навязывания чуждых принципов, ценностей и устоев", - сказал он.

Алейник подчеркнул, что Белоруссия и Россия видят укрепление новых центров силы на глобальном Юге и Востоке. "Эти страны уверенно движутся по пути социально-экономического развития, по пути укрепления не только политического, но и экономического суверенитета, - подчеркнул глава МИД Белоруссии. - В этом контексте ощущается потребность в дальнейшем укреплении сотрудничества с дружественными странами Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна".