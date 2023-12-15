В Белоруссии заявили о накаливании обстановки в мире

В том числе это происходит на границах РФ и Белоруссии, отметил глава МИД республики Сергей Алейник

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сфера международной безопасности продолжает деградировать, военно-политическая обстановка все больше накаляется, в том числе на границах России и Белоруссии. Об этом заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

"Ни для кого не секрет, что ситуация в этой сфере [международной безопасности] как в международном, так и в региональном разрезе, к сожалению, продолжается ухудшаться и деградировать. Военно-политическая обстановка все больше накаляется, в том числе по периметру наших границ", - сказал он, выступая на заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

Алейник отметил важность принятия Москвой и Минском слаженных мер для обеспечения безопасности и сотрудничества в Евразии, которые "должным образом учитывали бы интересы всех стран на основе принципа единой и неделимой безопасности".