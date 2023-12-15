В Молдавии надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2030 году

Вице-премьер Николай Попеску заявил, что жителям страны важно сохранить "твердую поддержку проевропейского вектора развития"

КИШИНЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Молдавия будет готовиться завершить переговоры о вступлении в Евросоюз к 2030 году, в первую очередь проверят соответствие законодательства республики стандартам ЕС. Об этом сообщил вице-премьер, глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску в беседе с журналистами.

"Президент Молдавии Майя Санду поставила цель завершить подготовку к присоединению к ЕС к 2030 году. Такие же временные рамки были обозначены лидерами ЕС", - сказал Попеску. По его словам, важно, чтобы в течение этого периода жители Молдавии сохраняли твердую поддержку проевропейского вектора развития. Процесс переговоров начнется с мониторинга молдавского законодательства на соответствие стандартам ЕС, сказал Попеску.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении в сообщество с Украиной и Молдавией. Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается.

Власти Молдавии переживают кризис, так как с 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента страны и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Протестующие возлагают на них ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров протестов, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.