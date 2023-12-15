Япония не заявляет о готовности "подставлять плечо" Украине при сокращении помощи США

Этот вопрос носит характер предположения, пояснил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует возможность оказания дополнительной поддержки Украине в случае сокращения объемов помощи со стороны США. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Поскольку это связано с внутриполитической ситуацией в другой стране, я хотел бы воздержаться от комментариев со стороны правительства Японии. Кроме того, данный вопрос носит характер предположения", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, готова ли будет Япония "подставить плечо" Киеву при возникновении такой необходимости.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурного голосования в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.