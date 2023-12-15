Politico: Шольц предложил Орбану выйти за кофе во время обсуждения Украины в ЕС

Канцлер Германии "использовал старый трюк", чтобы венгерский премьер мог заявлять о неодобрении решения других европейских лидеров

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите ЕС в четверг предложил президенту Венгрии Виктору Орбану выйти за кофе во время обсуждения плана о начале переговоров по вступлению Украины в состав сообщества. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По ее данным, Шольц перед своими коллегами из блока обратился к Орбану с предложением "ненадолго покинуть комнату", например, чтобы выпить кофе, если он "действительно не хочет давать согласие на начало переговоров о членстве Киева в ЕС". По словам одного из европейских дипломатов, Шольц "использовал старый трюк" со времен работы на посту заместителя председателя молодежной организации Социал-демократической партии Германии. Как отметил сам канцлер, в результате европейские лидеры смогли принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, оставив за венгерским президентом "право заявить, что он не голосовал "за".

Издание отмечает, что за несколько часов до этого венгерский лидер отстаивал свою позицию касательно данного вопроса во время завтрака с Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также главами Совета ЕС Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После трехчасовых дискуссий с другими представителями европейских стран на саммите ЕС Орбан принял решение покинуть зал заседаний, заявив, что "Венгрия не желает принимать участие в этом плохом решении и поэтому сегодня воздержалась".