Президент МККК прибыла на Западный Берег для обсуждения помощи пострадавшим

Мирьяна Сполярич обсудит усилия по оказанию помощи пострадавшим общинам, проведет переговоры с органами здравоохранения и представителями палестинских задержанных

ЖЕНЕВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич прибыла на Западный берег реки Иордан для обсуждения с местными органами здравоохранения и руководством Палестинского общества Красного Полумесяца вопросов оказания помощи пострадавшим от конфликта. Об этом сообщила в Женеве штаб-квартира МККК.

Сполярич "прибыла на Западный берег в пятницу на фоне опасений углубления эскалации, которая приведет к росту гуманитарных потребностей", отметили в МККК, подчеркнув, что эти территории переживают "самый жестокий цикл" насилия за последние десятилетия.

Глава МККК, посетившая в четверг Израиль, встретится на Западном берегу с руководством Палестинского общества Красного Полумесяца, чтобы "обсудить усилия по оказанию помощи общинам, пострадавшим от последствий конфликта". Она проведет также встречи с "органами здравоохранения и представителями палестинских задержанных, чтобы выслушать их и рассказать о настойчивых усилиях МККК", касающихся возобновления доступа к задержанными и мониторинга обращения с ними в местах заключения.