Додон призвал власти Молдавии провести референдум перед решением о вхождении в ЕС

Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова призвал действующее правительство отстаивать интересы страны на переговорах

КИШИНЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон призвал молдавское правительство провести референдум перед решением о присоединении к Евросоюзу. Об этом говорится в обращении, опубликованном в его Telegram-канале и других социальных сетях.

"Наша позиция заключается в том, что любая интеграция, на Запад или на Восток, должна обязательно происходить после консультации с позицией граждан на референдуме. То есть, начинайте переговоры, может, вы получите какие-то преимущества для нашей страны, но окончательное решение должны принимать граждане. Если вы не боитесь, то проведите референдум прямо сейчас, но вы этого не сделаете, так как популярность ЕС находится на спаде в Молдавии", - сказал Додон.

По его словам, это решение означает, что президент страны Майя Санду получила еще один карт-бланш от лидеров ЕС и она будет использовать его, чтобы завуалировать проблемы в экономике и социальной сфере. Он призвал действующее правительство отстаивать интересы Молдавии на переговорах. "Любая интеграция должна гарантировать экономический суверенитет страны, интересы молдавского бизнеса, сохранение традиций", - обратил внимание экс-президент, поставив в пример молдавским властям руководство Венгрии. В пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом €50 млрд. Позже он заявил, что венгры не будут оплачивать финансовые последствия, которые последовали бы в случае одобрения Будапештом этой программы.

Геополитика

Додон назвал решение лидеров ЕС о начале переговоров о присоединении Молдавии геополитическим. "Оно базируется не на успехах страны, а на геополитической ситуации в контексте войны на Украине", - отметил Додон. Он считает, что интеграция страны может происходить только после урегулирования приднестровской проблемы и объедения Молдавии. Додон обратил внимание на важность сохранения статуса нейтралитета.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении в сообщество с Украиной и Молдавией. Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается.

Власти Молдавии переживают кризис, так как с 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента страны и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Протестующие возлагают на них ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров протестов, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.