США заявили о намерении Израиля сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС

Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Израиль в дальнейшем планирует завершить этап проведения интенсивных военных операций в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Израиль в дальнейшем намерен завершить этап проведения интенсивных военных операций в секторе Газа и сосредоточиться на атаках против лидеров радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы сейчас находимся в фазе [проведения] интенсивных военных операций в Газе <...>. Однако [в дальнейшем] произойдет переход в другую фазу войны, в ходе которой усилия будут сосредоточены на атаках против лидеров [ХАМАС]", - отметил Салливан.