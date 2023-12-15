СМИ: отказ США согласовать помощь Украине станет "рождественским подарком" Путину

Байден ранее призвал Конгресс одобрить выделение дополнительного финансирования для Киева до ухода законодателей на рождественские каникулы

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты сделают президенту России Владимиру Путину "самый большой рождественский подарок", если уйдут на каникулы, не согласовав пакет помощи Украине. Об этом написал журнал The New Yorker.

"Если законодатели уйдут на каникулы, не согласовав выделение дополнительных средств для Украины, как говорил [президент США Джо] Байден, они дадут Путину "самый большой рождественский подарок"", - говорится в материале.

Издание приводит слова американского президента, сказанные во вторник на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден призвал Конгресс одобрить выделение дополнительного финансирования для Киева до ухода законодателей на рождественские каникулы.

Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы приняли решение в четверг уйти на рождественские каникулы без одобрения дополнительных ассигнований Украине. Ее спикер республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) сообщил, что Палата не станет обсуждать наспех достигнутое соглашение о выделении дополнительного финансирования на оказание помощи Украине и ужесточении контроля на южной границе США. По словам лидера демократического большинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), Сенат не намерен на этой неделе уходить на рождественские каникулы, он проведет на следующей неделе голосование по дополнительным бюджетным ассигнованиям для Украины.