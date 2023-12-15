"Удар по европейским лидерам": мировые СМИ об "Итогах года" Путина

Россияне задали Путину более 2 млн вопросов, он ответил на некоторые из них, его выступление длилось более четырех часов

Президент России Владимир Путин 14 декабря подвел «Итоги года». В прямом эфире глава государства за четыре часа ответил более чем на 80 вопросов и обращений по целому ряду тем — от экономики и международной политики до проблем развития искусственного интеллекта. Как оценили выступление Путина мировые СМИ — в подборке ТАСС.

США

The Washington Post: "Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции излучал уверенность и, совершенно очевидно, ставил на то, что патриотизм приведет его к победе на предстоящих в марте следующего года выборах за счет консолидации базы сторонников. Российский лидер ответил на десятки вопросов солдат, поддерживающих Кремль военных корреспондентов и пророссийских активистов".

National Public Radio: "Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать боевые действия на Украине до тех пор, пока Киев не выполнит требования о нейтралитете или не столкнется с поражением на поле боя... Эти заявления прозвучали в ходе четырехчасовой пресс-конференции, которую кремлевский лидер совместил с так называемой прямой линией для россиян. Это мероприятие стало первой возможностью для журналистов и общественности задать Путину вопросы с тех пор, как началась операция на Украине в феврале 2022 года".

The Hill: "Возвращение Путина к ежегодной традиции проведения пресс-конференции ознаменовало восстановление уверенности на фоне того, как осеннее контрнаступление Украины не привело к значительным победам, а западная поддержка Киева, кажется, начинает давать трещины. Его выступление состоялось всего через несколько дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, пытаясь убедить Конгресс продолжать вооружать Украину".

The Washington Post: "Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты относительно судьбы американского журналиста Эвана Гершковича, который с марта находится в России под стражей по обвинению в шпионаже... Путин, выступая на своей ежегодной пресс-конференции, отрицал, что Россия отказалась от предложения, касающегося освобождения Гершковича, как на прошлой неделе утверждал Госдепартамент, и заявил, что переговоры продолжаются. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в четверг подтвердил, что переговоры продолжаются".

ФРАНЦИЯ

Le Parisien: "Владимир Путин подвел итоги года... В ходе марафонской сессии вопросов, заданных журналистами и представителями общественности, российский президент затронул ряд тем, которые ожидаемо включали конфликт на Украине, а также ситуацию в экономике и спорте".

BFMTV: "Владимир Путин общался с россиянами в формате "вопрос — ответ". Эта обстоятельная беседа длилась более четырех часов... Как следовало из слов Путина, российская армия улучшила свои позиции практически по всему фронту. В то время как контрнаступление Киева забуксовало, российские войска объявили о значительном продвижении на ряде направлений. Одновременно Владимир Путин отметил стабильность российского общества вопреки западным санкциям".

France 2: "Россияне задали Путину 2 млн вопросов, и на некоторые из них он отвечал в течение более четырех часов. Конфликт на Украине стал одной из главных тем. Прямая линия проходила вместе с пресс-конференцией, в том числе и для журналистов из других стран, которую Путин использовал, чтобы нанести удар по европейским лидерам".

La Croix: "Президент отвечал более четырех часов на вопросы журналистов и россиян. Он говорил на свою любимую тему: идеологическое противостояние с Западом. Он также повторил обвинение, звучащее с начала специальной военной операции: на его взгляд, подчинившаяся США Европа более не отстаивает свои интересы. Владимир Путин указал на двух лидеров, которые отказываются следовать в общем русле, — это премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава кабинета министров Венгрии Виктор Орбан. Главы правительств Словакии и Венгрии заняли пророссийскую позицию, в частности, накануне саммита Евросоюза, который открылся в четверг в Брюсселе. Говоря о президенте Франции Эмманюэле Макроне, Путин был краток при ответе на вопрос французского телеканала TF1... Российский президент выразил готовность к возобновлению диалога с Макроном, отметив, что такой диалог прекратился по инициативе французской стороны".

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Sky News: "Президент России провел первую большую международную пресс-конференцию с начала операции (на Украине). Его выступление, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ее ход меняется в его пользу. Несмотря на огромную военную и финансовую помощь Запада, результаты контрнаступления Украины оказались ниже ожидаемых. Украина не входит в НАТО, поэтому Запад может выбирать степень ее поддержки. Очевидно также, что западные лидеры раздражены внутриполитическими противоречиями в своих странах".

The Economist указывает, что, по словам президента России, вооруженный конфликт на Украине завершится "только после "достижения целей", включая "денацификацию" и "демилитаризацию" соседа". "Путин также выразил уверенность в том, что Запад прекратит поставки боеприпасов на Украину, которые он охарактеризовал как "халяву", — отмечает издание.

КИТАЙ

Huanqiu Shibao: "Заявления Владимира Путина о внутреннем социально-экономическом положении России и по другим темам продемонстрировали общую положительную тенденцию развития России и вселили уверенность в российское общество и внешний мир".

Global Times: "Первопричиной российско-украинского конфликта является расширение НАТО и угроза безопасности России. По мнению Владимира Путина, именно Запад пытается истощить Россию на Украине, продолжая провоцировать конфликты", — заявил в интервью Global Times сотрудник Китайского Национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн".

ЯПОНИЯ

Asahi Shimbun: "Несмотря на жесткие санкции США и Европы, темпы экономического роста (России) в этом году, как ожидается, после отрицательных показателей в прошлом году выйдут на уровень 3%, а уровень безработицы составит рекордно низкие 3%. В основе этого — стабилизация налоговых поступлений от экспорта нефти и природного газа. Благоприятная для России среда складывается и на международном уровне… Во многих странах есть усталость от поддержки Украины. Даже в США, которые оказывали Украине военную помощь, среди республиканского большинства в Палате представителей Конгресса превалирует скептицизм относительно помощи (Киеву)".

ИНДИЯ

OneIndia: "Пресс-конференция Путина дала ему возможность укрепить свой авторитет перед предстоящими президентскими выборами в марте, на которых он, как ожидается, одержит победу".

МАРОККО

Maghreb Arabe Presse: "Президент России Владимир Путин подтвердил энергетический сдвиг России на Восток, сославшись на появление новых центров экономического роста, которым необходимы нефть, газ и уголь. По его мнению, отношения Москвы и Пекина представляют собой одну из важнейших гарантий стабильности в мире, в частности, в рамках БРИКС, председательство в котором Россия готовится принять в 2024 году. Пресс-конференция президента России задумывалась как мероприятие по разъяснению политики Кремля".

ТУРЦИЯ

Milliyet: "Российский лидер Владимир Путин заявил, что позиции Москвы и Анкары в вопросе урегулирования в секторе Газа являются схожими и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет ведущую роль в разрешении кризиса. Он добавил, что находится в постоянном контакте с турецким коллегой и может посетить Турцию в наступающем году. Турция и Россия в настоящее время поддерживают решение о создании двух государств (Палестины и Израиля) как основы для урегулирования конфликта".