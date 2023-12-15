Кабмин Украины принял стратегию национальной идентичности страны до 2030 года

Она будет регулировать просветительскую работу и отбор необходимых сотрудников

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил стратегию утверждения национальной идентичности до 2030 года, сообщил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Стратегия будет регулировать просветительскую работу и отбор необходимых сотрудников.

"С целью реализации закона "Об основных принципах госполитики в сфере утверждения украинской гражданской идентичности" одобрена "Стратегия утверждения украинской национальной и гражданской идентичности до 2030 года", - написал он.

По словам Мельничука, стратегия "определяет приоритетные направления деятельности в сфере утверждения национальной и гражданской идентичности, стратегические цели и задачи их достижения". Документ направлен на организацию и координацию информационно-просветительской работы в сфере утверждения украинской идентичности; формирование системы кадрового обеспечения в области утверждения такой идентичности; развитие инфраструктуры в данной сфере; сотрудничество органов госвласти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества. Утвержден операционный план мер по ее реализации в 2023-2025 годах.

Деталей стратегии Мельничук не привел, однако известно, что упомянутый выше закон направлен на внедрение "гражданско-патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, национально-патриотического воспитания, оборонного сознания, патриотизма", а главными общественно-государственными ценностями Украины называются соборность и самобытность.

Летом президент России Владимир Путин, комментируя переименование на Украине монумента "Родина-мать" в "Украину-мать", заявил, что его поражает глупость тех, кто пытается базировать идентичность Украины на неонацизме. "Я слышал, что Украина ищет свою идентичность, самобытность, стремится к утверждению своей идентичности. Все бы ничего, <...> но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма, почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич? <...> Меня поражает глупость тех людей, которые это делают", - сказал российский лидер.