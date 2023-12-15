Кабмин Украины одобрил выход из соглашения с Белоруссией о защите инвестиций

Верховная рада ратифицировала его в декабре 1996 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Белоруссией о содействии и взаимной защите инвестиций. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о содействии и взаимной защите инвестиций", - написал он в Telegram-канале.

Мельничук указал, что соглашение было заключено 14 декабря 1995 года в Киеве. Верховная рада ратифицировала его в декабре 1996 года.

С весны 2022 года украинские власти начали денонсировать многочисленные соглашения с Белоруссией о сотрудничестве. Кроме того, Киев в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Минском, другие украинские города также прекратили побратимство с белорусскими.