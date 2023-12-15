Премьер Бельгии заявил, что страны ЕС должны достичь единой позиции по конфликту в Газе

Александер Де Кроо отметил, что "ситуация в Израиле драматически ухудшилась с момента последнего саммита ЕС в октябре"

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза должны прийти к единой позиции по конфликту между Израилем и Палестиной, чтобы сыграть роль в его урегулировании. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит ЕС.

"Ситуация в Израиле драматически ухудшилась с момента последнего саммита ЕС в октябре. Человеческие страдания должны прекратиться с обеих сторон. Необходимо освободить заложников и полностью открыть доступ для гуманитарной помощи. Боевые действия должны быть прекращены. Если мы, европейцы, хотим играть роль в урегулировании этого конфликта, нам необходимо достичь единой позиции", - сказал он журналистам.

Лидеры ЕС пока не смогли договориться о совместном призыве к прекращению боевых действий в Ближневосточном регионе. До настоящего времени все заявления Евросоюза формулировались как призывы к гуманитарным паузам.