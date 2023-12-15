В США заявили, что у Израиля нет долгосрочных планов оккупации Газы

Контроль над ней должны перейти к палестинцам, подчеркнул помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Израиль не имеет долгосрочных планов оккупации сектора Газа. Об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Правительство Израиля сообщило [США], что не имеет долгосрочных планов по оккупации Газы. Контроль над Газой, управление Газой и безопасность Газы должны перейти к палестинцам. И сейчас вопрос заключается в том, как пройдет этот переход", - отметил Салливан.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.