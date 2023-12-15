Белоруссия намерена усиливать координацию действий с РФ на международных площадках

Как отметил глава МИД республики, белорусско-российское взаимодействие активизируется не только в рамках Союзного государства, но и в интеграционных объединениях

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минск и Москва намерены усиливать дальнейшую координацию действий на международных площадках. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам заседания коллегии МИД РФ и Белоруссии.

Алейник отметил, что белорусско-российское взаимодействие существенно активизируется не только в рамках Союзного государства, но и в интеграционных объединениях, таких как ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. "Как бы ни старались наши недоброжелатели, мы достигаем надежных, хороших результатов на каждом этапе, видим прогресс и перспективы. Будем двигаться в этом направлении дальше, об этом мы четко договорились в ходе заседания коллегии", - сказал он.