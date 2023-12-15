Белоруссия рассчитывает на скорое завершение процедуры вступления в ШОС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает, что процесс ее вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) будет формально завершен в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Сергей Алейник на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

"Вы знаете, что Беларусь подала заявку на полноценное и полноправное членство в ШОС, и мы рассчитываем, что в ближайшее время процесс формализации юридически этого вопроса будет завершен", - сказал он.