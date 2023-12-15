Минск и Москва скоординируют усилия при председательстве России в БРИКС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минск и Москва договорились о координации усилий в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

"Беларусь подала заявку [на вступление] в БРИКС, мы обсудили вопросы взаимодействия и участия в форматах БРИКС в 2024-м году с учетом председательства Российской Федерации в этом объединении, и договорились тоже о координации наших усилий", - сказал он.