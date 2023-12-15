На Кипре заявили, что ЕС должен найти подход к урегулированию на Ближнем Востоке

Президент республики Никос Христодулидис заявил, что ситуация в регионе требует безотлагательных мер

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Европейский союз должен выработать общий подход к урегулированию на Ближнем Востоке и согласовать итоговое заявление, поскольку ситуация в регионе требует безотлагательных мер. Об этом заявил журналистам президент Кипра Никос Христодулидис на саммите ЕС.

"Я надеюсь, что мы сможем согласовать итоговое заявление", - сказал он. "Война идет по соседству с нами, если мы в Европейском союзе не сможем выработать общий подход, если не сможем предпринять необходимые шаги в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией на Ближнем Востоке, то, боюсь, как организация потерпим провал", - добавил он.

Христодулидис намеревался поднять на саммите ЕС тему организации морского гумкоридора. Кипр предлагает свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Власти готовы развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов. Администрация Христодулидиса считает, что в пользу кипрского плана говорят три ключевых фактора: географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов, стратегические отношения с соседними странами.

В правительстве республики пояснили, что реализацию инициативы Кипра предполагается осуществлять в три этапа: на первом этапе предусматривается использование десантных кораблей, в среднесрочной перспективе рассматривается решение по созданию плавучей платформы, а в долгосрочной - строительство закрытого порта. В Никосии заявляют, что уже заручились поддержкой ООН, США и ключевых европейских стран, однако до практической реализации идеи создания морского гуманитарного коридора дело пока не дошло.