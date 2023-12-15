Глава МИД Белоруссии заявил, что Минск активизировали работу в Африке

По словам Сергея Алейника, республика выстраивает сотрудничество на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Белоруссия активизировала работу на Африканском континенте, где имеет ряд очевидных преимуществ перед западными странами. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

Белорусский министр сообщил, что обсудил с Лавровым вопросы координации совместных действий в работе со странами Африки. "Мы в последнее время активизировали работу на Африканском континенте. Причем здесь мы имеем очевидные преимущества: мы не запятнаны колониальным прошлым, выступаем против политики неоколониализма, которая реализуется рядом западных стран по отношению к африканским партнерам. Мы выстраиваем наше сотрудничество на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия", - констатировал он.

Алейник отметил, что Африка - очень динамично развивающийся регион. "Это континент с прекрасным и большим потенциалом экономическим, сырьевым и человеческим", - подчеркнул он.

Белорусские делегации на высоком и высшем уровне в 2023 году несколько раз побывали с визитами в странах Африки. В частности, президент страны Александр Лукашенко прошлой зимой посетил Зимбабве, а несколько дней назад вернулся из поездки в Экваториальную Гвинею и Кению. Алейник в апреле нанес визит в Кению, а в августе в ЮАР.