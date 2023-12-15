В КНР заявили, что международная ситуация не помешала партнерству с Россией

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян отметил, что с начала года китайско-российское энергетическое сотрудничество активно развивалось

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Сложная международная обстановка и корректировка глобального энергетического рынка не помешали сотрудничеству Китая и России в энергетической сфере. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян после заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Россией и Китаем.

"С начала года, в условиях сложной и тяжелой международной ситуации, а также глубокой корректировки глобального энергетического ландшафта, китайско-российское энергетическое сотрудничество активно и неуклонно развивалось и достигло ряда новых результатов", - отметил вице-премьер Госсовета КНР.

Российскую делегацию на встрече, прошедшей в Пекине, возглавлял вице-премьер РФ Александр Новак.