США совместно с партнерами работают над созданием коалиции против хуситов

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан возложил на Иран ответственность за действия хуситов

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты совместно с партнерами работают над формированием коалиции для принятия мер в отношении йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Хуситы представляют реальную угрозу для судоходства <...> в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. США совместно с международным сообществом, с партнерами в регионе и мире работают над принятием мер в связи с этой угрозой. Мы занимаемся созданием коалиции", - отметил Салливан.

Он также возложил на Иран ответственность за действия хуситов, призвав Тегеран принять меры и положить конец нападениям "Ансар Аллах" на суда.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.