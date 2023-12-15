В Белоруссии заявили о создании одной из лучших систем аккредитации СМИ в СНГ

У российской прессы никаких проблем с этим не возникает, отметил глава МИД Сергей Алейник

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Система аккредитации журналистов в Белоруссии является одной из лучших в СНГ, у российской прессы никаких проблем с этим не возникает. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

"Каких-то проблем с аккредитацией российских журналистов в Белоруссии по большому счету нет, - сказал он. - Более того, мы совсем недавно усовершенствовали нашу систему аккредитации. Без ложной скромности я бы сказал, что по уровню дебюрократизации и цифровизации процесс аккредитации сегодня в Белоруссии, наверное, один из лучших на постсоветском пространстве. Аккредитацию можно получить онлайн, достаточно быстро, в электронном виде. Я знаю про случаи, когда аккредитация получалась в течение получаса с момента подачи заявки. Поэтому в этом плане каких-то проблемных вопросов я не вижу и надеюсь, что никто из российских журналистов не будет испытывать проблем с аккредитацией в Белоруссии".