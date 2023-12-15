Эрдоган призвал Байдена вмешаться в ситуацию с целью урегулирования в Газе

По словам президента Турции, ждать от Израиля "доброй воли" не следует

СТАМБУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что призвал в ходе телефонного разговора в четверг своего коллегу из США Джо Байдена вмешаться в ситуацию с целью урегулирования кризиса в секторе Газа.

"Мы подробно обсудили ситуацию в Газе. Я особенно призвал США вмешаться в ситуацию в Газе с целью урегулирования кризиса. Там совершаются преступления против человечности. Со своей стороны я сообщил, что мы делаем все возможное для прекращения конфликта", - сказал журналистам Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что ждать от Израиля "доброй воли" не следует. "Он движется к одиночеству [в международном сообществе], и оно будет все более очевидным", - подчеркнул турецкий президент.

Эрдоган в связи с этим отметил, что ситуация в ООН, где изначально резолюцию по Газе поддержала 121 страна, а 40 воздержались, начала меняться. "Сейчас только 10 стран остались на стороне Израиля", - сказал он, напомнив о голосовании в ООН по последней резолюции по прекращению огня в Газе.

В разговоре с Байденом Эрдоган, как ранее сообщала его администрация, заявил, что гуманитарная трагедия в секторе Газа должна быть прекращена как можно скорее и что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может обеспечить быстрое прекращение огня. Он назвал это "исторической ответственностью США". Президент Турции также предупредил, что продолжение нападений Израиля в Газе может иметь негативные региональные и глобальные последствия. По его мнению, "наиболее стабильным и разумным решением" палестинской проблемы является создание независимого, суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.