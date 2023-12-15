В Грузии запретили юрлицам финансировать политические партии

Соответствующий закон поддержали 82 депутата при кворуме 76 голосов, против не проголосовал никто

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон, по которому юридическим лицам запрещено выделять пожертвования в пользу политических партий. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

Закон поддержали 82 депутата при кворуме 76 голосов, против не проголосовал никто.

Согласно закону, инициированному правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", юридические лица будут подвергаться штрафу в двойном размере от суммы, которую выделят на пожертвования партиям. По словам авторов документа, это ограничение является частью плана борьбы с олигархами, принятие которого является одной из рекомендаций ЕС для получения Грузией статуса кандидата в члены союза.

Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг заявил, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии.