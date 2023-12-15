Ереван заявил, что делимитация границы между Арменией и Азербайджаном будет долгой

Этот процесс также будет сложным, отметил вице-премьер Армении Мгер Григорян

ЕРЕВАН, 15 декабря. /ТАСС/. Процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будет долгим, он сложен. Об этом на брифинге после заседания армяно-российской межправительственной комиссии заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Я думаю, что процесс делимитации, а затем демаркации займет достаточно много времени, потому что это достаточно сложный процесс. Мы в основу принимаем новейшие карты 1975-1990 годов. Хочу подчеркнуть, что мы будем работать исключительно с топографическими, профессиональными картами и документами, имеющими юридическое значение", - отметил он.