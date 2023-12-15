Финляндия проведет расследование в отношении гражданина России Тордена

Россиянин находится под арестом, его задержали по требованию Украины

ХЕЛЬСИНКИ, 15 декабря. /ТАСС/. Финские власти проведут расследование предполагаемых военных преступлений, которые, как утверждается, совершил гражданин России Воислав Торден, который находится на территории республики. Об этом сообщила прокуратура Финляндии.

Сейчас россиянин находится под арестом, его задержали ранее по требованию Украины.

"Заместитель генерального прокурора Финляндии принял решение, что досудебное расследование будут проводить финские власти по делу, по которому гражданин России, находящийся под стражей в Финляндии, подозревается в военных преступлениях", - отметили в ведомстве. Как указала прокуратура, "подозреваемый не может быть экстрадирован на Украину, а дело, как международное преступление, подпадает под юрисдикцию Финляндии".

8 декабря Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, отказав в его экстрадиции на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан финскими пограничниками.

Торден, ранее носивший имя Ян Петровский, - гражданин РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики.

Как ранее сообщили ТАСС в посольстве РФ в Финляндии, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации, готовы к дальнейшей защите прав Тордена. 28 августа его посетили сотрудники консульского отдела посольства.