Верховный суд Нигерии оставил под стражей лидера сепаратистов

Он посчитал недостаточными основаниями для освобождения Ннамди Кану допущенные нигерийскими властями нарушения правовых норм при его экстрадиции из Кении в июне 2021 года

НАЙРОБИ, 15 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Нигерии постановил оставить под стражей лидера сепаратистской организации "Коренные народы Биафры" Ннамди Кану, аннулировав решение апелляционного суда о его освобождении. Об этом сообщила газета Vanguard.

По данным издания, Верховный суд признал неправомочным решение Апелляционного суда Нигерии о снятии с Кану всех обвинений и его немедленном освобождении из-под ареста в связи с отсутствием правовых оснований. В законодательстве Нигерии не предусмотрены положения, по которым судебные органы должны были бы прекратить рассмотрение дел, по которым Кану проходил в качестве обвиняемого. Верховный суд посчитал недостаточными для освобождения лидера сепаратистов допущенные нигерийскими властями нарушения правовых норм при экстрадиции Кану из Кении в июне 2021 года. Согласно постановлению суда, Кану имеет право подать гражданский иск против правительства Нигерии, сообщает Vanguard.

В октябре 2022 года Апелляционный суд Нигерии постановил снять с Кану все обвинения в террористической деятельности и немедленно освободить его из-под ареста. Главным аргументом суда стал тот факт, что экстрадиция Кану в Нигерию из Кении была проведена без соблюдения необходимых процедур и стала грубым нарушением как соответствующего соглашения между двумя странами, так и основных прав человека. Вскоре Прокуратура Нигерии обжаловала оправдательный приговор в Верховном суде страны. 27 июня 2021 года власти Нигерии объявили о задержании Кану национальными службами безопасности, однако не уточнили, при каких обстоятельствах. Адвокаты Кану, который также имеет гражданство Великобритании, утверждают, что он был незаконно арестован в Кении и передан Нигерии.

Лидер сепаратистов бежал из Нигерии в 2017 году в ходе судебного процесса, в рамках которого он обвинялся в государственной измене. В тот момент Кану был выпущен под залог. Некоторое время спустя власти страны объявили его в международный розыск и выдали ордер на арест. Кану, как утверждает сторона обвинения, несет ответственность за различные нападения и акты насилия, которые совершили ячейки группировки "Коренные народы Биафры" на юго-востоке Нигерии. Эта сепаратистская организация была создана в 2012 году, она добивается выхода ряда юго-восточных областей из состава Нигерии и образования независимого государства Биафра.