Более 300 самолетов с гуманитарной помощью Газе прибыли в Египет

Они доставили 8,5 тыс. тонн медикаментов, продовольственных товаров, одежды, палаток и средств личной гигиены, рассказал глава Египетского общества Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Халед Заид

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Более 300 грузовых самолетов с гуманитарной помощью для населения сектора Газа приземлились в аэропорту египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова с начала эскалации напряженности в палестинском анклаве. Об этом сообщил глава Египетского общества Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Халед Заид.

"С 12 октября до настоящего времени в аэропорт Эль-Ариша прибыли 305 бортов с гуманитарной помощью жителям сектора", - указал Заид, слова которого привел новостной портал Al-Youm as-Sabia. Он добавил, что на север Синая самолетами доставлено 8,5 тыс. тонн медикаментов, продовольственных товаров, одежды, палаток, средств личной гигиены, а также десятки машин скорой помощи, несколько полевых госпиталей для их развертывания в анклаве.

По сведениям Заида, помощь палестинцам по воздуху поступила от ООН, ЮНИСЕФ, Международного комитета Красного Креста, ВОЗ, ЕС, еще нескольких международных гуманитарных и благотворительных организаций. Самолеты с гуманитарной помощью в Эль-Ариш направили 30 стран.

Ранее глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван сообщил, что с начала эскалации в Газе через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом в сектор было переправлено около 4,1 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью. За этот период, по данным Рашвана, в анклав доставлено почти 4 тыс. тонн лекарств и медицинских препаратов, около 23 тыс. тонн продовольствия, 14 тыс. тонн питьевой воды, а также 48 оборудованных машин скорой помощи для работы в секторе. Кроме того, как указал глава египетской госинформслужбы, из палестинского анклава на территорию Египта было эвакуировано более 14 тыс. иностранцев и лиц с двойным гражданством, а также порядка 2 тыс. египтян.