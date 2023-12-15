Израиль нанес удары по объектам ХАМАС на границе Египта и сектора Газа

По данным армии, подвергшиеся ударам объекты использовались боевиками и, в частности, обеспечивали контрабандный ввоз на территорию анклава оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам радикальной палестинской организации ХАМАС в районе границы сектора Газа с Египтом. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На этой неделе ВВС Израиля под руководством Управления разведки Армии обороны Израиля и Южного командования нанесли удары и уничтожили военные объекты, сторожевые посты, наблюдательные посты, объекты для хранения оружия и центры командования и управления, принадлежащие ХАМАС. Эти цели находились вдоль границы между сектором Газа и Египтом", - говорится в сообщении.

Как отметили в армии, подвергшиеся этим ударам объекты, находившиеся в районе приграничного с Египтом населенного пункта Рафах, использовались боевиками и, в частности, обеспечивали контрабандный ввоз на территорию анклава оружия. "Нанесение ударов по этой террористической инфраструктуре подрывает возможности ХАМАС контрабандно ввезти больше оружия в сектор Газа. Действия ХАМАС в этом районе позволяют [радикалам] изымать гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа, содействовать контрабанде оружия и участвовать в атаках ХАМАС против войск Армии обороны Израиля в секторе Газа", - добавили в пресс-службе.