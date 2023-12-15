Депутат ЕП не исключил поражения Украины без бюджетной помощи ЕС в 50 млрд евро

Рафаэль Глюксманн констатировал ослабление западной поддержки Киева

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Украина может потерпеть поражение без программы бюджетной помощи ЕС Киеву на 50 млрд евро, которую не смогли согласовать лидеры стран сообщества на саммите в Брюсселе. Такое мнение выразил депутат Европарламента (ЕП) от Франции Рафаэль Глюксманн в эфире радиостанции Sud Radio.

"Совершенно не исключено, что в ближайшие недели Украина просто потонет. У них на фронте наблюдается нехватка всего. Это происходит из-за нас и нашей невозможности предоставить им помощь", - отметил он.

Евродепутат констатировал ослабление западной поддержки Киева. "Помощь Запада прекращается. Речь идет как об американской поддержке на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе пакета, предложенного [президентом США Джо] Байденом, так и о помощи со стороны ЕС, где [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан блокирует решение 26 других стран", - сказал Глюксманн.

Парламентарий также заявил, что ЕС поставляет недостаточно боеприпасов Киеву, "но не потому, что производит малое количество снарядов, а из-за того, что страны Евросоюза отказались сделать Украину приоритетом в этом вопросе", при этом продолжая продавать боеприпасы в государства Персидского залива.

Говоря о вступлении Украины в Евросоюз, Глюксманн подчеркнул, что это очень длительный процесс. "Вступление Украины в ЕС не состоится прямо завтра, - отметил он. - Это займет годы".

Ранее в пятницу Орбан заявил, что Будапешт не намерен поддерживать предоставление финансовой помощи Украине из бюджета Евросоюза. Он подтвердил, что на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал поправку в бюджет сообщества, предусматривающую выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.