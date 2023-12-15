В Венгрии считают, что страна защитила свои интересы и добилась своих целей на саммите ЕС

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что Венгрия ясно дала понять, что не согласна с решением ЕС приступить к переговорам с Украиной и считает его ошибкой

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Венгрия сумела защитить свои интересы и достигла своих целей на саммите Евросоюза в Брюсселе, открыто выступив против начала переговоров с Украиной о приеме в сообщество. Об этом заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сопровождающий своего шефа в поездке на совещание в бельгийской столице.

"На саммите Европейского союза Венгрия достигла своих стратегических целей в обоих случаях - в связи с переговорами о вступлении Украины в ЕС и финансовой поддержкой [этой страны] - и сумела защитить свои национальные интересы", - сказал Балаж Орбан в беседе с венгерскими журналистами в перерыве заседания.

По его словам, Венгрия ясно дала понять, что не согласна с решением ЕС приступить к переговорам с Украиной и считает его ошибкой. "Наша позиция в принципе остается такой, что Украина не готова к вступлению в ЕС, и поэтому не стоит начинать переговоры по этому вопросу", - процитировало его агентство MTI.

Советник премьера также отметил, что внесение поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы ради выделения Украине 50 млрд евро нанесло бы существенный ущерб венгерским интересам. "Мы видим, что Европейский союз пытается финансировать провальную стратегию [по Украине], и это не имеет смысла", - сказал Балаж Орбан в связи с отказом Венгрии поддержать поправки в бюджет ЕС.