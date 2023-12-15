Додон заверил, что следующее правительство Молдавии восстановит отношения с РФ

Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова прокомментировал решение Европейского совета открыть переговоры о вступлении в сообщество с его страной

КИШИНЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заверил, что следующее правительство Молдавии восстановит испорченные отношения с Россией. Таким образом он прокомментировал решение Европейского совета открыть переговоры о вступлении в сообщество с Молдавией.

"Временщики типа [президента] Майи Санду каждый день делают антироссийские заявления, но это не означает, что народ Молдовы против России. Наша позиция остается неизменной: мы с Россией должны и будем дружить, будем торговать. И следующая власть обязательно к этому диалогу вернется несмотря на то, что Майя Санду сейчас все разрушает. Мы все это быстро восстановим", - заявил Додон в Telegram-канале.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что высший политический орган ЕС принял решение открыть переговоры о вступлении в сообщество с Украиной и Молдавией. Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году, и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается.

Власти Молдавии переживают кризис, так как с 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента страны и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Протестующие возлагают на них ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров протестов, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.

В 2024 году в Молдавии должны пройти президентские выборы, а в 2025 году - выборы в парламент, который контролируется проевропейской Партией действия и солидарности.