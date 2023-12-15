СМИ: заключений по ситуации с Газой на саммите ЕС в Брюсселе не будет

По информации агентства, страны Бенилюкса предложили вариант текста для включения в итоговое заявление, его изучали постпреды ЕС, но послам не удалось договориться о формулировках

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Проходящий в Брюсселе саммит Евросоюза не примет заключений по конфликту Израиля и Палестины. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на дипломатические и европейские источники.

По информации агентства, ранее в пятницу страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) предложили вариант текста для включения в итоговое заявление, его изучали постпреды ЕС. Как пишет ANSA, послам не удалось договориться о формулировках.

Это означает, что Евросоюз спустя более, чем два месяца с начала конфликта на Ближнем Востоке не смог согласовать общую позицию с призывом о прекращении огня. До настоящего времени все заявления ЕС формулировались как призывы к гуманитарным паузам.