Украина отведет для укреплений на границе с РФ и Белоруссией полосу шириной до 2 км

Для границ с другими странами ширина такой полосы составит 30-50 м

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Украина выделяет полосу шириной до 2 км для создания оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией, для границ с другими странами ширина такой полосы составит 30-50 м. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

"Правительством установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков шириной 30-50 м на суше, по берегу украинской части приграничной реки, озера либо иного водоема, а вдоль государственной границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь - шириной до 2 км, которые передаются в постоянное пользование войсковым частям Госпогранслужбы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, приграничных знаков и коммуникаций", - говорится в сообщении.

В сообщении также указывается, что в пределах полосы шириной 5 км от линии границы вводится специальный режим пребывания. "Изменения предусматривают ограничения в свободном въезде, пребывании, проживании, проведении работ и передвижении лиц в приграничной полосе - участках местности шириной 5 км от линии госграницы. Предусмотрено получение разрешения", - говорится в сообщении.

От получения разрешения освобождены лица, пересекающие границу через пункты пропуска.

Ранее командующий группировкой войск "Север" Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что украинцы устанавливают противотанковые заграждения "зубы дракона" на границе страны с Россией и Белоруссией. До этого он отмечал, что украинские войска активно возводят фортификационные сооружения и минируют территории на севере страны, плотность минных заграждений возросла с июня 2022 года в 16 раз.