Страны ЕС потребовали смягчения бюджетной дисциплины в обмен на помощь Киеву

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 26 стран из 27 согласились предоставить дополнительное финансирование бюджета

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Все страны ЕС, кроме одной, готовы внести дополнительные взносы в бюджет сообщества для продолжения помощи Украине в обмен на упрощение бюджетных норм в Евросоюзе. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС, на котором Венгрия заблокировала эту программу.

"Мы достигли пределов возможностей существующего бюджета ЕС, чтобы отвечать на новые, непредвиденные кризисы. Поэтому Еврокомиссия в июне предложила усиление бюджета в ЕС (внесение в него дополнительных взносов всеми странами - прим. ТАСС). Конечно, первым приоритетом этого станет Украина, ее поддержка, но также миграция и повышение конкурентоспособности, и мы должны нарастить бюджет, чтобы повысить процентные ставки, - сказала фон дер Ляйен. - 26 стран ЕС (из 27, за исключением Венгрии - прим. ТАСС) согласились с этими приоритетами и согласились предоставить дополнительное финансирование бюджета. Однако соглашение также отвечает на озабоченности стран ЕС в отношении [европейских] норм, ограничивающих параметры их национальных бюджетов".

Она подчеркнула, что ЕК вместе с получением нового финансирования также "примет сложные решения" по перераспределению средств в существующих программах ЕС.