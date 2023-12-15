Аббас на встрече с Салливаном заявил о необходимости остановить геноцид в секторе Газа

Президент Государства Палестина потребовал "уберечь мирное население от горестей и разрушений, причиняемых израильской военной машиной"

РАБАТ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас обсудил в Рамалле ситуацию на Ближнем Востоке с помощником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, в ходе встречи Аббас подчеркнул "срочную необходимость остановить продолжающуюся израильскую агрессию, в частности геноцид, осуществляемый [Израилем] в эти дни против палестинского народа в секторе Газа". Глава государства потребовал "уберечь мирное население от горестей и разрушений, причиняемых израильской военной машиной".

Кроме того, Аббас, общаясь с Салливаном, призвал власти США "вмешаться и заставить Израиль прекратить агрессию на Западном берегу реки Иордан, включая оккупированный Восточный Иерусалим". По его словам, "агрессия включает в себя вторжения в палестинские города и лагеря беженцев, убийства мирных жителей, разрушение инфраструктуры, нападения на исламские и христианские святыни, преступления в виде этнической чистки".

Аббас отверг "насильственное перемещение палестинцев, будь то в секторе Газа или на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим". Он указал Салливану на "аннексию палестинских земель формированиями экстремистов-поселенцев и израильскими военными на Западном берегу реки Иордан". "Необходимо серьезное вмешательство США для предотвращения такой политики, нарушающей международную легитимность и закон", - заявил он.

Президент также высказался за "немедленное прекращение карательных и репрессивных мер Израиля в отношении палестинских заключенных".