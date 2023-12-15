Глава ЕК считает, что прием Украины в ЕС должен стать инвестицией в усиление демократии

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа "будет сильна и едина"

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Прием Украины в ЕС должен стать инвестицией в безопасность и усиление демократии в Европе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС, на котором Украине и Молдавии пообещали в 2024 году начать переговоры об их приеме в ЕС.

"Мы приняли решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией <...>. Новое расширение ЕС станет инвестицией в стабильность, в безопасность, в процветание, а это большая инвестиция в демократию в Европе, которая будет сильна и едина", - утверждала фон дер Ляйен.