Глава ЕК заявила, что ЕС подготовит иные варианты помощи Киеву, если не согласует €50 млрд

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новая встреча по этому поводу пройдет в январе 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз должен придумать альтернативные варианты помощи Украине, если в январе не получится согласовать четырехлетнюю программу в €50 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС, на котором Венгрия заблокировала эту программу.

"К сожалению, соглашения достичь не удалось, поэтому мы проведем новую встречу в январе 2024 года. Еврокомиссия воспользуется этой паузой, чтобы подготовить операционные решения, каким бы ни было решение нового саммита ЕС", - сказала фон дер Ляйен.